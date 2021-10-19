خبراء: النمو السكاني المتزايد في العراق لا يعالجه الا الصين

2021/10/19 | 09:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد سكان البلاد في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون.

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