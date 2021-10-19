2021/10/19 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن ردِّ نحو 1360 طعناً على الإعلان الأول للنتائج.وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان في تصريح صحافي، إنَّ “عدد الطعون على الإعلان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة القضائية ترد 1360 طعنا بعد إعلان نتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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