2021/10/19 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص عنف طفلا في المحافظة، بعد نشر صور مؤلمة له.وذكر إعلام الشرطة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استجابة لما نشر على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخص عنف طفلا في الديوانية(صورة) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص عنف طفلا في الديوانية(صورة)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص عنف طفلا في الديوانية(صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).