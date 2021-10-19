تيار اليسار الثوري: الذكرى العاشرة للتأسيس، الواقع والنحديات - تيار اليسار الثوري في سوريا

2021/10/19 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_اليسار_الثوري_في_سوريا افتتاحية العدد ٥٤ من جريدة " الخط الأمامي "تيار اليسار الثوري: في الذكرى العاشرة للتأسيس الواقع والتحديات يشهد هذا الشهر الذكرى العاشرة لتأسيس تيار اليسار الثوري في سوريا.



الذي برغم هزيمة الثورة والخراب الذي يعم البلاد وتشتت القوى الديمقراطية عموما وضعفها، بقي المجموعة الماركسية الثورية المنظمة والوحيدة، لا تنتمي للحركة الشيوعية الرسمية بكل انشطاراتها، ......





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