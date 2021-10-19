قتلوها و رموها على الطريق.. جثة امرأة تحدث ضجة في ديالى

2021/10/19 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بالعثور على جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها عليها اثار اطلاقات نارية خلف مطار بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، ( 19 تشرين الاول 2021) ان "الاجهزة الامنية في ديالى عثرت صباح اليوم على جثة أمرأة تبلغ من العمر 40 عاما مرمية على طريق زراعي خلف مطار بعقوبة وعليها اثار اطلاقات نارية".

واضاف، ان "التحقيقات الاولية بينت ان الضحية قد تعرضت الى تعذيب قبل اطلاق النار عليها".

واوضح المصدر، ان "القوات الامنية مستمرة بالتحقيق بحثا عن خيوط توصلها للجريمة"، لافتا الى انه "حسب المعطيات الاولية الحادثة جنائية وتتعلق بمشاكل اجتماعية".

N.A

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