استهداف رتل للتحالف الدولي في ذي قار

2021/10/19 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار،

الثلاثاء، بأن تفجيراً استهدف رتلاً

للتحالف الدولي في المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة محلية

الصنع انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة

رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف

ال

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