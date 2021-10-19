ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

2021/10/19 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة لو فيجارو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

وأوضحت الصحيفة يوم الإثنين أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50 % من 75 % بحلول عام 2035، لكن أزمة أسعار الطاقة تغير الأجواء في باريس.

ونقلت لو فيجارو عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله “أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة”.

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