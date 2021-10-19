2021/10/19 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مطّلع، اليوم الثلاثاء، باعتقال 8 أشخاص من المتسببين بنزاعات عشائرية في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث صحافي إن “الجيش اعتقل صباح اليوم، ثمانية اشخاص من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 8 من مفتعلي النزاع العشائري جنوب الناصرية المركز الخبري الوطني.

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