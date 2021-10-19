2021/10/19 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مطّلع، اليوم الثلاثاء، باعتقال 8 أشخاص من المتسببين بنزاعات عشائرية في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث صحافي إن “الجيش اعتقل صباح اليوم، ثمانية اشخاص من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 8 من مفتعلي النزاع العشائري جنوب الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر في حديث صحافي إن “الجيش اعتقل صباح اليوم، ثمانية اشخاص من […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 8 من مفتعلي النزاع العشائري جنوب الناصرية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 8 من مفتعلي النزاع العشائري جنوب الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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