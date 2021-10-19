أمير سعودي يهاجم نصرالله وردود فعل متباينة حول تهديده بالـ

2021/10/19 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الإثنين، حول أحداث "ساحة الطيونة" ردود فعل متباينة بين مهاجم له ومتهم بالتجييش لإشعال حرب أهلية وبين مؤيد له ومتوعدا خصومه وعلى رأسهم حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع

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