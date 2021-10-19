النفط: الإصابات أثرت على الفريق ونسعى لاستعادة لغة الانتصارات

2021/10/19 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أكد نادي النفط الرياضي أن الإصابات أثرت بشكل سلبي على الفريق فيما أشار الى سعيه للعودة الى لغة الانتصارات في المباريات المقبلة.وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي جمعة الثامر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إن "أداء الفريق في المباريات الأربعة السابقة لا يلبي الطموح وتم تشخيص الاخطاء من قبل الكادر التدريبي ،وأن العقم التهديفي سببه الاصابات وعدم جاهزية المهاجمين "، موضحاً أن "إصابة وليد كريم وموسى عدنان وحسام جاد الله وعدم جاهزية مروان حسين هي كانت السبب في عدم تسجيل الاهداف في المباريات السابقة".وأشار الثامر الى أن " المباراة الاخيرة امام الميناء كانت الجاهزية نوعاً ما جيدة لكن الحظ لم يحالف الفريق ونحن نتمنى أن تكون مباراتنا القادمة أمام نادي أمانة بغداد جيدة ونحن نستعد لها استعداداً جيداً وفريق أمانة بغداد من الفرق الممتازة ،ونتمنى أن ننهي العقم التهديفي ،وهناك تصاعد في مستوى الفريق من قبل المهاجمين ونتمنى أن نستغل الفرص ،وأن تكون حاضرة أمام نادي أمانة بغداد وهذا ما نطمح به".وسيلاقي نادي النفط نادي أمانة بغداد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز على ملعب الاخير في الساعة الثالثة ظهراً.

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