بينها الحرص على نظافة مكان طهي الطعام..5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء

2021/10/19 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من النصائح العامة والإرشادات للحفاظ على سلامة الغذاء، ما هي؟

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