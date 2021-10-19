مأزق اليسار الكورستاني ..أسباب وسبل إستنهاضه ( الجزء الاخير ) - شه مال عادل سليم

2021/10/19 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شه_مال_عادل_سليم ملاحظات على النظام الداخلي ـ الحزب الشيوعي الكوردستاني : ان منظمات الحزب الشيوعي الكوردستاني في داخل الوطن وخارجه، منغمرة في التحضير والتهيأة للمؤتمر السابع ، وعليه كان من الضروري جداً ان ينشر الحزب اسوة بالشيوعي العراقي والاحزاب اليسارية العالمية الاخرى وثائقه للعلن ، وذالك لإشراك اصدقاء الحزب ومناصريه وجماهيره في مناقشة هذه الوثائق، والمساهمة بتطويرها واغنائها من خلال الملاحظات عليها والمقتر ......





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