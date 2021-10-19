من السهل ان تردد كالببغاء الصحراء ليست مغربية . لكن من المستحيل ، وليس من الصعب اثبات ذلك بسبب الجهل .. - سعيد الوجاني

2021/10/19 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني قد أتفهم مواقف صحراوي يدافع عن انفصال الصحراء عن المغرب ، ويطبل و يصفق للنظام الجزائري .



لأنه يحتضنه ، ويموله ، ويسلحه ، ويشرف على ( إنجازاته ) العسكرية ، خاصة الصحراويين الذين ولدوا بالمناطق المتنازع عليها ، وعندما فتحوا اعينهم اول مرة ، فتحوها في حضانة الجبهة ، وحضانة النظام الجزائري ...



لكن لا اهضم ، ولن اقبل مِنْ مَنْ يدعي انه مغربي ينتسب الى المغرب ..



لكنه يطبل للنظام الجزائري ، ويصفق له ، ......





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