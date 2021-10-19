كيف تتوصل إلى حقيقة أسباب فشل الأحزاب السياسية في الانتخابات وخسارتها - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/19 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي نتوصل إلى حقيقة الفشل للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية التي جرت في 10/10/2021 من خلال التجربة والواقع الملموس لنشاط الأحزاب السياسية للفترة من عام/ 2003 إلى عام/ 2021 وما أفرزته من سلبيات مؤلمة وتعيسة وبائسة للشعب من خلال المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري وانفلات السلاح والمغيبين واحتلال داعش للموصل ومحافظات أخرى واقتصاد ريعي يعتمد على مورد (النفط) في توفير جميع مستلزم ......





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