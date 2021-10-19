الحنظل: أكسبو دبي فرصة واعدة للإستثمار في العراق

2021/10/19 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إن معرض اكسبو دبي 2020 فرصة مهمة وواعدة لفتح باب الاستثمار في العراق.

وافتتح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، جناح العراق في اكسبو دبي 2020 بحضور نائب محافظ البنك المركزي احسان الياسري ورئيس هيئة الاستثمار سهى النجار ورئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، ووزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر.

وأضاف الحنظل في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "الجناح العراقي في المعرض سيظهر لزائريه الحضارة والتراث والنجاحات الكبيرة التي حققها العراقيين على مدار السنوات الماضية والحالية"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة قدما الدعم المالي عبر صندوق تمكين لإنشاء الجناح".

ولفت الى أن "اكسبو دبي هو فرصة امام رجال الاعمال العراقيين والأجانب في إيجاد استثمارات داخل البلد والمساهمة في تطوير اقتصاده"، موضحاً أن "الأيام المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الكبيرة لتفعيل الجناح من خلال التنسيق مع اللجنة المسؤولة على الجناح منها إقامة معرض للقطاع المصرفي".

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