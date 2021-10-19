على عكس التوقعات.. الدولار ينخفض في الاسواق رغم مرور يومين على تطبيق التعليمات الجديدة للبنك المركزي

2021/10/19 | 11:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، على العكس من التوقعات التي كانت تتنبأ بارتفاع الدولار في السوق الموازي مع انخفاض المبيعات بالبنك المركزي عقب تطبيق التعليمات الجديدة للبنك في الـ17 من تشرين الاول الجاري.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم، 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت يوم امس الاثنين 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وانخفضت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى اقل من 53 مليون دولار يوم الاحد الماضي، مع بدء تطبيق تعليمات البنك المركزي الجديدة، التي تهدف لتضييق وتعقيد الشروط على المصارف الراغبة بشراء العملة الصعبة من مزاد البنك المركزي.

ووصف البنك هذه التعليمات بأنها “تأتي للمحافظة على استقرار اسعار صرف العملة والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”، ومن شأن هذه التعليمات ان تضيق على بيع الدولار ومعرفة الاماكن التي ستذهب اليها هذه المبالغ منعا للاستيراد الوهمي الذي يتسبب بتهريب العملة الصعبة الى خارج البلاد.

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