2021/10/19 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KC2HxAv7IJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحن محاطون بالمبيدات الحشرية في طعامنا .. فما الحل ؟ ثحدثنا اخصائية التغذية لميس خواجا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نحن محاطون بالمبيدات الحشرية في طعامنا .. فما الحل ؟ ثحدثنا اخصائية التغذية لميس خواجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).