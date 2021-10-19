اجرام بغداد تعتقل مبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها

2021/10/19 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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