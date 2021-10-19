القبض على أب ’عذب’ ولده بوحشية في الديوانية

2021/10/19 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، القبض على أب عذب أبنه بوحشية في محافظة الديوانية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2021)، إنه "بناءً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بتعنيف ولده الصغير في محافظة الديوانية بالضرب والصعق الكهربائي، ألقت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوكالة شؤون الشرطة وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة الديوانية، القبض على والد الطفل المعنف".

وأضافت، "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب أصولياً".

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