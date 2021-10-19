خبير قانوني: منفذ تفجير الكرادة يواجه تهمة الإرهاب وجريمة الابادة الجماعية

2021/10/19 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان منفذ تفجير الكرادة يواجه تهمة الإرهاب وجريمة الابادة الجماعية.

وقال التميمي في بيان ان “منفذ التفجير يواجه تهمة الإرهاب وجريمة الابادة الجماعية، فبعد إلقاء القبض على منفذ تفجير الكرادة الداميسيواجه تهمة المادة ٤ اولا من قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥ و التي تعاقب بالإعدام على هذه الجرائم وكذلك تعاقب بالمؤبد منتستر على هذه الجرائم“.

واضاف “وفق القانون الدولي فإن هذه الجريمة هي إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية ١٩٤٨ والتي صادق عليها العراق ١٩٥١والتي تعرف الابادة الجماعية بأنها القتل المنظم الذي يستهدف جماعة من الناس لأسباب عرقية أو طائفية أو قومية ونصت عليها اتفاقية روما١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية المادة ٦ منها“.

وتابع “يمكن للعراق ان يبحث داخليا عن المتورطين الشركاء في هذه الجريمة من خلال إفادة هذا المجرم ..وايضا ..معرفة الدول الداعمة لهذهالجريمة التي أودت بحياة أكثر من ٦٠٠ شهيد واضعافها من الجرحى ..



حيث يمكنه اي العراق ان يطلب من مجلس الأمن إحالة الملفالخاص بهذه الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحدة..لان العراق غير داخل في هذه الاتفاقية …ولكونالعراق حارب داعش الموضوعة تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الامن الدولي ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤“.

وبين انه “سبق للبرلمان العراقي ان اعتبر الكرادة مدينة منكوبة وهذا يوجب على الحكومة تعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وفق هذاالمفهوم“.

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