وفد أمني كبير يصل كركوك

2021/10/19 | 11:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد وصل بعد يوم من الاعلان عن قصف جوي لمعاقل داعش.

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