2021/10/19 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، المتقدمين للتعيين بصفة عقد بعنوان باحث اجتماعي في هيئة الحماية الاجتماعية الذين لم تظهر اسماؤهم ضمن الـ(1000) المقبولين من الراغبين في الاعتراض إلى تقديم اعتراضاتهم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تدعو الباحثين الاجتماعيين غير المقبولين لتقديم اعتراضاتهم المركز الخبري الوطني.

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