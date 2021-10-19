هيئة الحشد الشعبي تنفي تعرض أي من مقراتها لإعتداء او حرق

2021/10/19 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تعرض أي من مقراتها لإعتداء او حرق ضمن قاطع عمليات بغداد والمناطق المحيطة بها.

وقالت الهئية في بيان ورد للسومرية نيوز، "ننفي تعرض أي من مقراتنا لحوادث إعتداء او حرق ضمن قاطع عمليات بغداد و المناطق المحيطة بها وان ما اشيع عن تعرض مقر للحشد الشعبي إلى عملية هجوم لا أساس لها من الصحة ولم نسجل أي حادث يذكر".

واضاف البيان، "نهيب بوسائل الإعلام بأخذ الأخبار من مصادرها وقنواتها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض الادعاءات الكاذبة".

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