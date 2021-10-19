بطريقة بشعة.. اب يعنف نجله في الديوانية (صور)

2021/10/19 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص عنف طفلا في محافظة الديوانية بعد نشر صور مؤلمة له.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءاً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس بتعنيف ولده الصغير في محافظة الديوانية بالضرب والصعق الكهربائي، مديرية حماية الاسرة والطفل التابعة لوكالة شؤون الشرطة وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة الديوانية تلقي القبض على والد الطفل المعنف".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً".

الصور ادناه:

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