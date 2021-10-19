لماذا توفي كولن باول بكورونا رغم تلقيه جرعتي لقاح؟

2021/10/19 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسبب موت كولن باول وزير الخارجية الامريكي الاسبق بعد اصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعتين من اللقاح، بتساؤلات ومخاوف عن كيفية تمكن الفيروس منه رغم تطعيمه.الا ان التقارير تشير الى اصابة باول بمرض سرطاني يتسبب بـ”كبت المناعة” أي انه غير قادر على انتاج الاجسام المضادة المناعية حتى مع تلقي اللقاح.وشخصت […]

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