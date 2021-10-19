الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن أنباء تعرض احد مقراته للقصف

2021/10/19 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تعرض أي من مقراتها لإعتداء او حرق ضمن قاطع عمليات بغداد و المناطق المحيطة بها.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (19 تشرين الاول 2021)، " ان ما اشيع عن تعرض مقر للحشد الشعبي إلى عملية هجوم لا أساس لها من الصحة ولم نسجل أي حادث يذكر."

وتابعت "نهيب بوسائل الإعلام بأخذ الأخبار من مصادرها وقنواتها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض الادعاءات الكاذبة.



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و افاد مراسلنا، الثلاثاء، بأستهدف مقر تابع لحشد الدفاع بالهاونات في منطقة اللطيفية بالعاصمة بغداد.

وذكر مراسل NRT عربية، (19 تشرين الأول 2021)، أن "مقرا تابعا لحشد الدفاع تعرض فجر اليوم للقصف بـ 3 هاونات بمنطقة اللطيفية في العاصمة بغداد".

واضاف، ان "الاستهداف اسفر عن اصابة 3 اشخاص من حشد الدفاع، بينما الاضرار المادية كانت جسيمة"، لافتا الى ان "الجهات المعنية لم تعلن اية تفاصيل حول الجهات المسؤولة عن القصف".

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