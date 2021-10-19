الحشد الشعبي ينفي استهداف أي مقر تابع له

2021/10/19 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت هيئة الحشد الشعبي، تابعية المقر الذي تعرض إلى استهداف في منطقة اللطيفية إليها.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 تشرين الأول 2021): "تنفي هيئة الحشد الشعبي تعرض أي من مقراتها لحوادث إعتداء او حرق ضمن قاطع عمليات بغداد والمناطق المحيطة بها".

وأضافت أن "ما أشيع عن تعرض مقر للحشد الشعبي إلى عملية هجوم لا أساس لها من الصحة ولم نسجل أي حادث يذكر".

وطالبت "وسائل الإعلام بأخذ الأخبار من مصادرها وقنواتها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض الادعاءات الكاذبة".

وبحسب مصدر تحدث لـ"ناس" فإن الهجوم الذي استهدف المقر في منطقة اللطيفية لا يتبع للحشد الشعبي بشكل رسمي.

واستهدف قصف مجهول، مقراً تابعاً لإحدى الفصائل المسلحة في منطقة اللطيفية ببغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (19 تشرين الأول 2021)، بأن "مقراً عسكرياً تعرض اليوم لقصف بالهاونات صباح اليوم".

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