هيئة الحشد الشعبي تنفي تعرض أي من مقراتها لإعتداء او حرق في بغداد

2021/10/19 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت هيئة الحشد الشعبي، تعرض أي من مقراتها لإعتداء او حرق ضمن قاطع عمليات بغداد و المناطق المحيطة بها.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ان “هيئة الحشد الشعبي تنفي تعرض أي من مقراتها لإعتداء او حرق ضمن قاطع عمليات بغداد و المناطقالمحيطة بها“.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض مقر لحشد الدفاع بـثلاث قذائف هاون، جنوب العاصمة بغداد.

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