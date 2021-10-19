2021/10/19 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قامت شركة كولمبو دوكيارد (CDPLC) السيرلانكية، بأكمال وإرسال سفينتين إلى العراق ، متمثلتين بسفينة عائمة المسماة “الفاو” وسفينة المحطة الإرشادية “شط العرب” للشركة العامة للموانئ العراقية.وبحسب تقرير موقع “ daily mirror”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تسلم العراق “الفاو” و”شط العرب” المركز الخبري الوطني.

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