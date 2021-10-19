“البيتكوين” تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

2021/10/19 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بلغت عملة “البيتكوين” أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الثلاثاء.ولقيت العملة الرقمية الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود “البيتكوين” […]

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