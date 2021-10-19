نتائج الانتخابات تظهر دخول 230 نائباً جديداً لم يدخلوا قبة البرلمان من قبل

2021/10/19 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مفاجآت كان وقعها صادما على القوى السياسية التقليدية، التي شهدت خسارة كبيرة في عدد مقاعدها البرلمانية.ووفقا لما نشرته المفوضية على موقعها الرسمي من بيانات حول المرشحين الذين نالوا أعلى الأصوات، … Readmore

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