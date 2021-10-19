2021/10/19 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان الإرهابي كان مشرفا أيضا على تفجير مول النخيل عام 2016 من خلال انتحاري يرتدي حزام ناسف.واكد اللواء يحيى رسول ان الارهابي اشرف كذلك على تفجير عجلة ملغومة في بغداد بالقرب من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: المخابرات العراقية تطيح بعنصر ارهابي خطير في بلد اجنبي وارجاعه الى العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: المخابرات العراقية تطيح بعنصر ارهابي خطير في بلد اجنبي وارجاعه الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).