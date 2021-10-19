2021/10/19 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tZvR0-oZrSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الأهم؟ رئيس البرلمان أم رئيس الوزراء ام رئيس الجمهورية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الأهم؟ رئيس البرلمان أم رئيس الوزراء ام رئيس الجمهورية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).