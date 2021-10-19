نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يصل إلى كركوك

2021/10/19 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، إلى كركوك للاطلاع على أوضاع المحافظة الأمنية.

وقال مصدر أمني إن وفداً أمنياً برئاسة قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يرافقه قائد قوات الشرطة الاتحادية ورئيس غرفة حماية الطاقة في قيادة العمليات الفريق رشيد فليح وهيئات ركن القيادة، وصل الى محافظة كركوك.

وأضاف المصدر أن زيارة الوفد جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الأمني وللاطلاع على انفتاح القطعات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

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