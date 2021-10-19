ظل آخر للمدينة41 - محمود شقير

2021/10/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_شقير جاء سليمان النجاب عقب الهزيمة، للاجتماع بأول خلية حزبية لنا في جبل المكبر.



شعرت بأن ثمة أملاً للخروج من هذه الحالة المحبطة التي وجدنا أنفسنا فيها.



تحدث عن الوضع الذي آلت إليه البلاد، وأكد على أهمية النهوض من جديد.



في نهاية الاجتماع انتخبتُ سكرتيراً للخلية.بعد ذلك بأيام، دعيت إلى اجتماع موسع في القدس.



كان علي أن أنتظر عند موقع محدد، في شارع المقدسي بوادي الجوز.



وصلت الموقع في الساعة المقررة، ......





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