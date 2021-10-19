مفاعيل النظام العالمي الأشوه - مصعب قاسم عزاوي

2021/10/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل ترى تغيراً في بنية النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المبدئية فإن منظومة توازن القوى في العالم قبل وبعد انهيار حلف وارسو والاتحاد السوفيتي وما بعده لم تتغير إلا في طبيعة تمظهرها وحدتها في بعض الأحيان دون أن يغير ذلك من جوهرها القائم تاريخ ......





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