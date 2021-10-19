-الأمّة الإسلامية- فكرة مُتخيّلة، ومفهوم فضفاض. - عزالدين بوغانمي

2021/10/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي تأجيل تصحيح مفهوم "الأمة الاسلامية" الفضفاض، كمشكل فكري وسياسي، جعله يتحوّل إلى معضلة أمنية تهدد كيان الدولة، منذ أن استقطبت دول محورية مُعيّنة شباباً عربياً ليعمل ضمن أجندتها ومصالحها، بعد أن أقنعتهم بأنها تمثل "الأمة الإسلامية" أو"تسعى لتشييدها".



هكذا وجد الشباب أنفسهم في مواجهة الموت في ساحات الحرائق والحروب المُفتعلة.



أو أمام هذا التمزق الفكري، بين ولائه للدولة التي يحمل جنسيتها، وبين ولائه لل ......





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