الحشد الشعبي ينفي تعرض احد مقراته لإعتداء

2021/10/19 | 12:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ننفي ما اشيع عن تعرض مقر للحشد الشعبي إلى عملية هجوم.

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