فؤاد حسين: العراق يتعامل مع دول الجوار بمبدأ خفض التصعيد والطرق السلمية

2021/10/19 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الخارجية فؤاد حسين المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي ابلغه أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد مع دول جواره والمنطقة.واكد حسين خلال لقائه روبرت مالي أهميّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفرص وآليات التنسيق، بدوره أشاد المبعوث الأميركي … Readmore

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