فيه صخور بركانية ويستقطب البريطانيين..ما حكاية جبل

2021/10/19 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلط مصور مصري الضوء على جبل "الإنجليز"، الذي يُعد معلمًا بارزًا في منطقة الوحات البحرية، وبمثابة جزء من فترة زمنية عاشتها مصر أثناء الاحتلال البريطاني.

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