مجلس النواب اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات التشريعية

2021/10/19 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب اللبناني على تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 27 مارس المقبل وهو التصويت الذي كان من المفترض أن يقام في مايو من العام 2022، وفق ما أفاد مراسل قناة "الحرة".

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