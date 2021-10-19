2021/10/19 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية انتشرت بكثافة بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف قرب مقتربات المنطقة الخضراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار أمني بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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