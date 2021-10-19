انتشار امني بالقرب من بوابة الخضراء والسماح بدخول هذه الفئة فقط

2021/10/19 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الامنية انتشرت بالقرب من بوابة الخضراء، واقتصرت المنطقة على السماح بالدخول لحاملي الباجات فقط.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية انتشرت بالقرب من المنطقة الخضراء"، مضيفا أن "هناك مجاميع من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات ينوون التظاهر بالقرب من البوابة المذكورة اعلاه".

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