كي لا أقع فريسة الحرب الشيعية ـ الشيعية

2021/10/19 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نجاح بيعي

نسمع وكما هي العادة في كل أزمة تضرب

البلد ,وتهزّ جل الأحزاب الإسلامية

السياسية الشيعية, الداخلة في العملية

السياسية في العراق, من أن هناك أجندات

خارجية تدفع لحرب شيعية – شيعية!؟.



وم

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