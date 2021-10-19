خاسرون بالانتخابات يتضاهرون امام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات

2021/10/19 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر أمني في العاصمة بغداد ان عددا

من المحتجين على نتائج الانتخابات

وصلوا الى بوابة المنطقة الخضراء من جهة

الجسر المعلق

واضاف المصدر ان انتشار امني واسعا رافق

وصول المتظاهرين الى بوابة المنطقة

الخ

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