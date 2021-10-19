أمير قطر يجري تعديلا حكوميا يشمل 13 حقيبة وزارية

2021/10/19 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، تعديلا على التشكيل الحكومي شمل عددا من الوزراء، وفقا لما ذكره الديوان الأمير القطري

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