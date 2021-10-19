إحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية في منفذ زرباطية

2021/10/19 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافّذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وممنوعة من الدخول للبلاد في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم ضبط شاحنة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ زرباطية الحدودي".وأضاف أنه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود محاولة لتهريب أدوية بشرية متنوعة ومستلزمات طبية مخبأة، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وممنوعة من الدخول للبلاد عبر المنفذ الحدودي".وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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