العراق يؤكد المضي بخطط وزارة النفط لزيادة معدلات الإنتاج

2021/10/19 | 13:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس شركة النفط الوطنية، إحسان عبدالجبار إسماعيل، حرص الشركة على المضي بخطط الوزارة الخاصة بزيادة معدلات الإنتاج، وصولاً إلى الطاقات المرسومة والمخطط لها لمشاريع تطوير الحقول النفطية، رغم التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه العراق …

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