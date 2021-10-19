رئيس مركز التفكير السياسي: رفض نتائج الانتخابات لا يعني بالضرورة الذهاب إلى حكومة طوارئ أو انقاذ

2021/10/19 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، احسان الشمري، إن رفض نتائج الانتخابات لا يعني بالضرورة الذهاب إلى حكومة طوارئ أو انقاذ، مستبعدا في الوقت الحالي أمكانية الجزم ببقاء الكاظمي في المنصب أو استبداله.وقال الشمري إن “رفض نتائج الانتخابات … Readmore

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