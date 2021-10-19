عوائد السندات السيادية العالمية تنمو في ظل ارتفاع التضخم

2021/10/19 | 13:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: اتجهت عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل نحو الارتفاع في الربع الثالث من عام 2021، إذ قام المستثمرون بتسعير توقعات التضخم نحو الصعود إضافة إلى الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي باحتمال البدء في تقليص مشترياته …

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